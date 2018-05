Moderátorka SuperStar Jasmina Alagič má za sebou druhý živý prenos speváckej šou. Semifinále dievčat sa opäť odohrávalo v nádhernom kostole v Litoměřiciach a nedeľný prenos už svojsky začal moderátor Leoš Mareš. A vtedy si Jasmina neodpustila poznámku, ktorou si nepriamo kopla do všetkých, ktorí sa nenarodili v Bratislave.

SuperStar pozná desiatku finalistov, no predchádzali tomu dve živé semifinálové kolá. Uplynulú nedeľu sa divákom aj porote predstavili dievčatá. A opäť z krásneho kostola. ,,Dobrý večer priatelia, sme opäť v Litoměřiciach alebo ako hovoria miestni v ,,Liťáku," otvoril šou Leoš Mareš. ,,Krásny večer... V Liťáku? To som ešte nepočula,"začudovala sa Jasmina. ,,V Liťáku, to je ako keď niektorí hovoria Bratislave Blava. To sa používa, nie?"začal vysvetľovať Leoš Jasmine.

Jasmina sa pri svojej poznámke zatvárila dosť kyslo. Foto: tv markíza

No a Alagič odpovedala svojsky. ,,Áno, mimobratislavčania to tak robia...,"a zatvárila sa poriadne kyslo. A hoci túto poznámku zrejme nemyslela zle, určie sa pri obrazovkách našlo viacero ľudí, ktorých jej posmešné slová dosť nahnevali...

Anketa Bola podľa vás jej poznámka zbytočná a nemiestna? Áno, je to trápne, ako sa Slovensko separuje na Bratislavu a CP-čkárov! 45%

Nie, súhlasím s ňou! 35%

SuperStar nepozerám! 20% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný







