Momentálne sa o ničom inom nehovorí, ako o tom, že raper Patrik Rytmus Vrbovský si po rozchode s Darou Rolins našiel už novú frajerku. Tou má byť nová moderátorka SuperStar Jasmina Alagič. A hoci obaja mlčali, exotická kráska konečne prehovorila.

To, že Rytmus a Jasmina tvoria nový pár, potvrdil českému Extra.cz ich dôveryhodný zdroj . „Rytmus randí s jedným z dvoch moderátorov SuperStar,“ znela jeho výpoveď a českí redaktori dodali, že keďže u Leoša Mareša nikdy nepostrehli homosexuálne správanie a navyše sa nedávno oženil, je teda jasné, že to musí byť Alagič. „Je to ona. Je krásna. Je to v začiatkoch, ale už spolu skutočne randia,“priznal spomínanému portálu zdroj.

Jasmina Alagič Foto: tv markíza

A hoci doteraz Jasmina mlčala, teraz prelomila mlčanie. ,,S Patrikom sme kamaráti a dával mi veľa dobrých rád v rámci SuperStar," reagovala na vzťah s Rytmusom. No aj keď to poprela, oboch pred necelými dvoma týždňami videli na jednej z bratislavských púmp v striebornom aute luxusnej značky s českou poznávacou značkou, kde si vymieňali nežné dotyky. Je teda otázne, dokedy to budú tajiť...

Rytmusovi mala učarovať krásna moderátorka. Foto: Profimedia

Čo si myslíte o novom potenciálnom vzťahu v šoubiznise? Napíšte nám do komentára pod článkom.

Prečítajte si: