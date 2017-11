Jarmila Lajčáková-Hargašová šokuje: Veľké trápenie v Amerike!

Už niekoľko týždňov je novým domovom Jarmily Lajčákovej-Hargašovej (50) New York. Presťahovala sa na rok spoločne so svojím manželom Miroslavom Lajčákom (54), ktorý sa stal predsedom Valného zhromaždenia OSN. V exkluzívnom rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ porozprávala, ako si na novú životnú etapu zvyká a či v Amerike zostane aj po skončení pracovných povinností svojho manžela.

V Amerike ste už istý čas. Aký je tam život z vášho pohľadu?

Na Manhattane veľmi rušný. Jednak je mimoriadne náročný z hľadiska nášho programu. Hlavne úvod bol taký in medias res, že sme do toho vhupli rovnými nohami. Úplne nás to zo začiatku zomlelo, od sťahovania cez začiatok Valného zhromaždenia. Definovala by som to tak, že New York vám na jednej strane veľa energie dá, ale veľmi veľa aj odoberie.

Na čo ste si najťažšie zvykali?

Ťažko povedať, čo bolo najťažšie. Asi to, že v našom veku sú priatelia zo základnej, strednej a z vysokej školy. Nájdete si aj inde kamarátstva, ale nikdy už nie priateľstvá. Samozrejme, chýba mi rodina a známi. Spočiatku ma trápilo aj to, že malá plakala, že si nie tak celkom ľahko zvykala v škole, ako sme si mysleli. Napriek tomu, že má veľa kamarátov, nemá žiadnu jazykovú bariéru, tak predsa len je to istý kultúrny rozdiel a nie je to spočiatku nikdy jednoduché.

Aká je v New Yorku vlastne vaša úloha? Ste niečo ako prvá dáma pri prezidentovi?

Mám aktivity s mojím manželom, ale aj svoje. Často ma pozývajú na rôzne stretnutia, ženské konferencie, rôzne ženské kluby, keď majú svoje sedenia. Sú to rôzne obedy, večere. Je tam aj špecifický dámsky program.

Život v USA berie skôr ako povinnosť, dlhodobo tam žiť neplánuje. Foto: Tony Štefunko

Podarí sa vám niekedy aj oddýchnuť? Mať voľný večer, byť len s manželom a ísť sa prejsť?

Voľný večer alebo víkend som ešte asi ani nemala, ale dala som si záväzok, pretože rok ujde veľmi rýchlo. Povedala som si, že musím aspoň raz do týždňa vidieť nejaké múzeum alebo pamätihodnosť, navštíviť divadlo, operu. Aby som si potom nevyčítala, že som čas nevyužila aj trošku pozitívne pre seba.

Čo vám zo Slovenska najviac chýba, okrem rodiny? Napríklad naše typické jedlá?

Okrem rodiny a priateľov asi nič. Jedlo, to by som povedala, že najmenej. To si doma uvaríte. Sme skôr v štádiu, že si vychutnávame rôznorodosť všetkého, čo New York ponúka, že tam nájdete akúkoľvek kuchyňu. Dokonca aj českú a slovenskú. Bola som v Amerike pred dvadsiatimi rokmi a odvtedy sa veľa zmenilo. Dnes tam už nájdete množstvo európskych výrobkov, európskych reštaurácií, európsku kávu, čiže z tohto pohľadu tam nikomu nič nechýba.

Ste v Amerike na rok. Viete si predstaviť, že by ste tam ostali žiť aj dlhšie, prípadne že by ste sa tam potom vrátili?

V tejto chvíli si myslím, že to rokom ukončíme.

S manželom Miroslavom Lajčákom. Foto: archív

Prečítajte si aj: