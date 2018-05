Jakubec a Božanka si rypli do Vinczeovcov: TOTO máme s nimi spoločné!

Vraj na nás čaká svadba roka. Tak svoj veľký deň D prezentuje Martin Jakubec (34), ktorý si za vyvolenú vybral kolegyňu Božanku (65). O poznanie staršia žena mu imponuje zrelosťou, keďže s rovnakou vekovou kategóriou mu to akosi neklape. To všetko porozprával v štúdiu Markízy. A v Teleráne dokonca prišli na pretras aj Adela (37) a Viktor (27) Vinczeovci!

Okrem toho, že rozprávali o svadbe či názoroch na neprajníkov, Jakubec divákom prezradil aj to, kedy medzi ním a Božankou preletela povestná iskra. „Pred dvoma rokmi, všetko sa to odohrávalo na pľaci. Tým, že veľa cestujeme do zahraničia, trávime ten čas spolu, povedali sme si, tak postupne, že nás to k sebe... (pozn. red.: vetu nedopovedal, ale zrejme mal na mysli ťahá"). Úžasne si rozumieme," pochvaľoval si spevák vzťah so 65-ročnou snúbenicou.







Ako ďalej priznal, s mladšími sa takpovediac popálil. „Mal som veľa mladých báb, kamošiek, a buď to skončilo pre to, že ona nebola dozretá alebo to nefungovalo, išlo tam úplne o niečo iné. Išlo tam o peniažky. Zostal som trpko zaskočený, ako bolo so mnou vybabrané mladšími ženami. Zostal tam aj taký blok voči seberovným dievčatám, povedal som si, že u zrelej ženy sa to nemôže stať," zahlásil Jakubec a jeho vyvolená ho doplnila: „A som aj zabezpečená," dodala Božanka.

Božanka sa predviedla aj ako speváčka. Jakubec si ju počas vystúpenia obzeral a zabával sa. Foto: tv markíza

A keď neskôr prišla reč na zásnuby, v štúdiu sa začali výborne zabávať. „Bolo požiadanie o ruku?" zisťovala Adriana Poláková. „Áno, bolo. A v priamom prenose," reagovali svorne budúci manželia a potom to prišlo. „To nám je dôverne známe už v Teleráne,"povedal Tomáš Juríček a Jakubec s Božankou sa neubránili dlhému smiechu a pritakávaniu. Napriek tomu, že konkrétne mená nepadli, všetkým bolo jasné, že štúdio Telerána bavia Vinczeovci. Viktor totiž Adelu požiadal o ruku počas priameho prenosu, v minuloročnej valentínskej časti Telerána.

Či sa Jakubec inšpiroval práve nimi? To vie zrejme len on sám, ale môžeme si tipnúť...

14. február 2017: Adeline zásnuby v priamom prenose. Foto: tv markíza

FOTO z bozkávania Jakubca a Božanky nájdete v galérii

