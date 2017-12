JOJ-ka prichádza s novou súťažnou šou: Marcel Forgáč bude vo "Veľkom balíku"!

VEĽKÝ BALÍK. To je názov novej jojkárskej súťaže, ktorú už v januári bude moderovať zábavný MARCEL FORGÁČ (46). Vďaka tejto šou budete môcť vyhrať až 250-tisíc eur. Na čo sa najviac teší samotný moderátor?

Už čoskoro budete moderovať novú šou Veľký balík. Na čo sa najviac tešíte?

Najviac sa teším na novú výzvu. Keď prichádza nejaký nový projekt, vždy sú tam podobné veci – je to televízia, sú tam kamery, líčenie, kostým a nejaké pravidlá, ale vždy s tým prichádza niečo nové. Uvidíme, ako ja aj s celým tímom, ktorý je naozaj špičkovo pripravený a disciplinovaný, dokážeme vytĺcť dobrú televíznu zábavu.

Ste moderátorom viacerých programov a ešte vás počuť aj z rádia. Aké dostávate spätné ohlasy na vašu prácu od divákov či poslucháčov? Stretávate sa aj s kritikou?

Jasné, vždy sa udeje niečo, čo povedzme niekomu neulahodí. Človek sa nemôže páčiť všetkým. Ako spieva Vec v jednej svojej pesničke – Nemôžeš byť s každým kamarát. To sa jednoducho nedá. V televíznej brandži sú ľudia, ktorí vás milujú, sú ľudia, ktorým neprekážate, a potom sú ľudia, ktorí vás, povedzme, ani nepoznajú, ale majú husiu kožu a prepínajú, keď vás vidia. To tak je a s tým asi nič neurobím. Snažím sa to robiť čo najlepšie. Myslím si, že jediný faktor, ktorý o tom vie niečo povedať, sú čísla relácií, ktoré robím. A tie sú výborné.

Myslíte si, že ste obľúbenou tvárou v médiách? Riešite to vôbec?

Neviem, ako si nastavíme kritériá. Čo je parametrom obľúbenosti? Ak je napríklad parametrom cena OTO, tak som bol trikrát druhý a vždy za Adelou, čo je absolútne super a skvelé. Tak v tom prípade asi áno. Neviem. Snažím sa robiť uvoľnene a čo najlepšie svoju prácu. Zvyšok môžem naozaj len ťažko ovplyvniť.

Od januára sa môžete tešiť na novú súťažnú šou. Foto: tv joj

Humor, zábava a vtipy, to je to, na čo sme u vás zvyknutí. Stalo sa vám už niekedy, že ste oľutovali, čo vyšlo z vašich úst?

Samozrejme, to sa stane každému. Bolo pár extempore, naposledy v relácii Inkognito s Marcelou Laiferovou, to sme mali úplne šialenú scénku. Dopadla nakoniec dobre. Jazyk bol síce rýchlejší ako hlava, ale keďže sa dobre poznáme, tak to dopadlo fajn.

Považujete sa za vtipného človeka? Aký ste v súkromí? Ani tam vás neopúšťa humor?

Nie. Myslím si, že to, čo ľudia vidia na televíznej obrazovke, nie je nejaká moja štylizácia. To som ja. Normálny. Teda, či normálny, to neviem, ale prirodzený určite. (úsmev)

O súťaži

Šou Veľký balík vzniká v spolupráci TV JOJ a Národnej lotériovej spoločnosti Tipos. Vstupenkou do šou sú rovnomenné stieracie žreby - Veľký balík, ktoré si môžu ľudia kúpiť v zberniach Tiposu. Ak po zotretí nájdu tri symboly TV, postupujú do žrebovania o súťažiacich v šou. V štúdiu potom budú môcť súťažiť o fantastické výhry až vo výške 250-tisíc eur.