Igor Bukovský otvorene na tému ALERGIE: Zabudnite, že vám pomôže zdravá strava!

Igor Bukovský (52) býva pravidelným hosťom markizáckeho Telerána. Inak to nebolo ani vo štvrtok, keď odpovedal na zvedavé otázky divákov o stravovaní. Potrebujete sa zbaviť alergií? Bukovský radí, čo naozaj zaberie a čo sú bludy.

Boli ste doteraz presvedčení, že ak sa chcete úplne zbaviť alergií, pomôže vám v tom správna strava? Expert na výživu Igor Bukovský v Teleráne prezradil, že vám to problém nevyrieši.

„Nie je to pravda. Rozhodne nie v tom prípade, že máte alergiu, povedzme na pele, na nejaké iné respiračné alergény a začneme sa zdravo stravovať a alergia zmizne. Samozrejme, že zdravé stravovanie tomu pomôže alebo ak máme alergiu na nejakú konkrétnu potravinu, môžeme eliminovať citrusové plody, prestaneme ich jesť, strava bude celkovo zdravá, tak alergia zmizne. Ale treba vedieť, že potenciál k alergickým reakciám v organizme ostáva. Po nejakom čase sa môže objaviť iná alergia. Len stravovaním sa alergia odstrániť nedá,“ vyvracia fámy Bukovský.

Odborník na výživu Igor Bukovský. Foto: tv markíza

„Ešte by som chcel doplniť, že pitím sódy bikarbóny vyriešite zápalové ochorenia, je to nová správa z výskumu, šíri sa internetom, no bol by som zatiaľ ešte opatrný,“dodal.







Aké sú vaše tipy na liečbu alergií? Podeľte sa s nami o vaše rady do komentárov.

Prečítajte si ešte: