Hviezda zo seriálu Oteckovia Marek Fašiang prezradil kritériá na svoju frajerku: Kde chce, preboha, takú splašiť?

Herca Marka Fašianga (32) ľudia roky registrovali vďaka hlasu, ktorý v dabingu prepožičal už desiatkam postavám. No teraz, keď začal hrať v Oteckoch, jeho popularita vyskočila raketovou rýchlosťou. Nám tento fešák prezradil, ako by mala vyzerať jeho ideálna partnerka.

Marek Fašiang je už niekoľko mesiacov bez priateľky. Ako by vlastne mal vyzerať jeho ideál? „Musela by byť pankáčka, modelka a surferka v jednom (smiech). Taká však neexistuje,“smial sa Marek, ktorý sa vrátil aj k Mary Havranovej, s ktorou ho len nedávno spájali.

„Nebola to pravda a my sme to vedeli. V čase, keď sa to rozoberalo, tak sme boli obaja slobodní a nebrali sme to vážne,“povedal o teraz už čerstvo vydatej herečke, ktorá povedala áno svojmu priateľovi Adriánovi, s ktorým randila len pár mesiacov. O súkromí a aj o tom, ako ho prijali hereckí kolegovia, sa dočítate v piatkovej prílohe Plus JEDEN DEŇ.

Hviezda zo seriálu Oteckovia Marek Fašiang prezradil kritériá na svoju frajerku. Foto: archív

