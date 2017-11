Hviezda Let's Dance Daniela Hantuchová: TOTO je skutočná pravda o jej konci s tenisom!

Veľká tenisová hviezda Daniela Hantuchová (34) už zajtra oficiálne ukončí svoju športovú kariéru. Viacerí fanúšikovia sú z toho sklamaní a pýtajú sa, prečo vlastne sekla so svojím milovaným športom. A toto je ten hlavný dôvod!

Jubilejný 10. ročník podujatia v bratislavskom NTC, ktorý sa koná už zajtra, bude mať podtitul "Rozlúčka Daniely Hantuchovej s kariérou". Dlhoročná slovenská tenisová jednotka oznámila ukončenie profesionálnej kariéry ešte začiatkom júla počas Wimbledonu. Ťahákmi tejto akcie budú rozhodne Trojnásobná šampiónka US Open Belgičanka Kim Clijstersová a Nemec Tommy Haas. To, že Hantuchová, ktorá nedávno zahviezdila v tanečnej šou Let's Dance, končí s kariérou, zarmútila mnoho jej fanúšikov.

Daniela Hantuchová prezradila pravý dôvod, prečo sekla s tenisom. Foto: TV Markíza

Mnohí však doteraz netušili, čo bolo hlavným impulzom k tomu, aby skončila so svojím milovaným športom. Daniela dnes ráno prijala pozvanie do markizáckeho Telerána, kde svoj dôvod verejne povedala. ,,Ja som hrala tenis dlhé roky a dlho som si bez neho nevedela predstaviť život. No keď som mala nedávno vážnejšie zranenie a dala som si od toho všetkého dlhšiu pauzu, odrazu mi to začalo vyhovovať. Hlavne aj to, že som nemusela cestovať hore dole, prespávať po hoteloch a začalo mi to čoraz viac vyhovovať. A tak som sa rozhodla, že je na čase s tým skončiť," prezradila Daniela v Teleráne hlavný dôvod toho, prečo zavesila tenisovú kariéru na klinec.