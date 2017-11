Hlavní hrdinovia seriálu Susedia: Kde čerpal námety Andy Kraus a ako okorení dej blondínka Richterová?

Prvú klapku majú úspešne za sebou! Televízia MARKÍZA po desiatich rokoch vracia na obrazovky divácky fenomén SUSEDIA. Fanúšikovia sa začiatkom roka môžu tešiť na overenú zostavu ANDY KRAUS (50), PETER MARCIN (51), ZUZANA TLUČKOVÁ (55), VIKI RÁKOVÁ (36), MARTA SLÁDEČKOVÁ (59) a na novú seriálovú susedu DOMINIKU RICHTEROVÚ (25). Zapadne do zohranej partie? Majú režiséri strach z neúspechu?

Andy Kraus

Čo bolo vaším prvým impulzom, keď ste si povedali, že idete do toho?

Diváci boli tým impulzom. Ten ošiaľ ani po 10 rokoch neutíchal a mám pocit, že to posledné roky ešte aj gradovalo. Stretol som sa s Petrom, že či aj on to tak vníma, a keď mi to potvrdil, tak sme si povedali, že ideme do toho. Keby sa ľudia aj po 10 rokoch na Susedov nepýtali, tak nasilu by sme do toho určite nešli.

Nebojíte sa, že sklamete divákov?

Samozrejme, že človek ide do rizika, keď sa vracia s niečím, čo bolo vysoko úspešné, pretože sú vysoké očakávania, čo je nebezpečné, ale minimalizujeme riziko tým, že počúvame našich fanúšikov a snažíme sa všetko urobiť podľa ich predstáv.

Ako často budete nakrúcať?

Zladiť nás všetkých piatich je naozaj veľmi náročné. Do konca tohto roka sme našli len 6 takých termínov, keď môžeme všetci celý deň byť na jednom mieste. Veľmi sa však teším na to, čo nás čaká.

Kde čerpáte námety na scenár?

Postavy sú tak dobre vymyslené, že to vzniká samo. Dajú sa riešiť manželské vzťahy, vtedy tých námetov je neskutočne veľa, a každá časť sa dá urobiť komicky, a tiež sa dajú riešiť susedské vzťahy, kde je tiež veľmi veľa motívov. Vrstiev komiky je tam toľko, že sa to ani nedá vyčerpať.

Andy Kraus Foto: Július Dubravay

Peter Marcin

Ako prebiehala vaša prvá skúška?

Bolo to veľmi príjemné stretnutie, pretože mal som taký pocit, že sme sa nevideli dva roky a nie desať. Mal som pocit, že to bola len nejaká pauza a že sa točí ďalšia séria. Naše stretnutie bolo veľmi prirodzené.

Po desiatich rokoch ste sa však veľmi nezmenili.

Fúzy mám síce vlastné, ale zmenil som sa, som šedivejší. (smiech)

Hráte podľa scenára alebo používate aj improvizáciu?

Musím povedať, že veľká časť vzniká aj priamo na pľaci. Myslím si, že práve to je to, čím sme si získali divákov, pretože cítiť improvizáciu. Dúfam, že nám to bude fungovať aj tentoraz.

Máte obavy z možného neúspechu?

Veľmi sa bojím, mám strach a je jasné, že sledovanosť nebude taká ako vtedy, pretože dnes je už väčší výber seriálov ako vtedy, ale je tu objednávka od fanúšikov. Dlho sme špekulovali o tom, či ísť do toho, alebo nie, ale nakoniec sme sa do toho dali. Povedali sme si, že natočíme 10 častí a potom uvidíme, čo bude ďalej. Ak sa to bude páčiť, budeme pokračovať ďalej.

Peter Marcin Foto: Július Dubravay

Dominika Richterová

Budete novou tvárou. Prezradíte, čo budete hrať?

Dostala som rolu susedky Andrejky, ktorá je správkyňou celého domu a trošku zamotáva niektoré situácie medzi oboma rodinami. Viac prezradiť nemôžem.

Ako ste sa dostali do seriálu?

Robila som sitkom s Petrom Marcinom asi pred piatimi rokmi, volal sa Hlavne, že sa máme radi. Tam som mu hrala dcéru a v Paneláku som hrala Ruženku a tiež aj v Zoo. Skúsenosti teda už nejaké mám, ale veľmi ma teší, že ma oslovili práve do Susedov, pretože sama som ich milovala.

S kým sa vám najlepšie pracuje z hercov?

Nedá sa to tak povedať, pretože máme za sebou len jednu skúšku a ešte to bolo také hektické, ale priznám sa, že najviac zo všetkých poznám Petra Marcina, ktorého mám veľmi rada, obľúbila som si ho ako človeka, takže mu verím, a tým, že je aj režisér, tak sa ním dám viest.

Máte z niečoho obavy?

Obavy asi nie, ale budem dúfať a veriť, že sa moja postavička dostane do partie susedov a že sa bude páčiť.