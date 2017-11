Televízia Markíza po desiatich rokov vracia kultový seriál Susedia. Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na overenú zostavu v zložení Andy Kraus (50), Peter Marcin (51), Zuzana Tlučková (55), Marta Sládečková (59), Viki Ráková (36) a nová seriálová suseda Dominika Richterová (25).

Herečka Viki Ráková alias Ildikó o návrate Susedov: Mala som obavy, no tie sa po prvej skúške vytratili

Protagonisti Susedov majú za sebou prvú klapku nakrúcania kedysi najúspešnejšieho seriálu Markízy. Ani jednému z hercov vôbec nenapadne, že od poslednej klapky prešlo už 10 rokov. Každý verí v skvelý návrat formátu, ktorý sa začne vysielať na začiatku budúceho roka. No isté obavy tam predsa len sú.

„Obavy tam určite sú, teda vo mne určite, lebo vrátiť niečo, čo malo taký úspech ako Susedia, po 10 rokoch, každý má očakávanie, aj diváci, aj my. Lebo stretnúť sa po toľkých rokoch, každý si niečo prežil, každý sa niekam posunul. A či to vieme vrátiť, tak to je otázne. Keď sme mali prvú skúšku, obavy sa možno trošku vytratili, lebo naozaj mám pocit, že sme sa našli a vieme pokračovať tam, kde sme prestali pred 10 rokmi,“ prezradila nám Ráková.