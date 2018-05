Herečka Petra Vajdová sa pustila do ťažkého boja s alkoholom: Lieči sa na klinike v zahraničí!

S herečkou Petrou Vajdovou (33) to v poslednom období nevyzerá vôbec dobre. Pred necelým rokom v auguste 2017 ju policajti načapali, ako šoférovala opitá. Namerali jej až 2,4 promile. V pondelok sa objavila šokujúca informácia, že herečka je pre problémy s alkoholom na odvykacej liečbe. Nám sa podarilo zistiť niečo viac!

Ako prezradil zdroj portálu fakt24.sk, Vajdová by sa mala aktuálne nachádzať na liečení. „Je v nemocnici Philippa Pinela v Pezinku. Išla tam dobrovoľne, aby sa zbavila problémov, ktoré jej v poslednom období narobil alkohol. Nikto o tom veľmi nevedel, nechcela po minuloročných problémoch na seba pútať pozornosť,“tvrdil pre spomínaný portál zdroj z okolia Petry Vajdovej.

Na jeseň 2017 ju zranenie vyradilo z tanečnej šou a niekoľko týždňov bola PN. Foto: EMIL VAŠKO

Herečka sa tak po niekoľkých mesiacoch rozhodla konať, nabrala odvahu a pustila sa do boja s démonom menom alkohol. K prekvapujúcemu a predovšetkým ráznemu rozhodnutiu sa však jej najbližšia rodina nevyjadruje. Dokonca aj Petrin zamestnávateľ, Slovenské národné divadlo, zatiaľ zaryto mlčí a situáciu okolo herečky nekomentuje.

„Momentálne som v historickej budove SND, stanovisko k danej téme budeme rozposielať médiám v stredu doobeda (dnes, pozn. red.),“reagovala pre Plus JEDEN DEŇ tajomníčka divadla Izabela Pažítková. Čo sa však hovorí za múrmi divadla? Nám sa podarilo zistiť, kde sa známa herečka skutočne nachádza a na aký liečebný pobyt nastúpila.

Na doskách SND sa Petra Vajdová dlhší čas neobjaví. Foto: VLADO BENKO JR.

„Petra je približne už tri týždne na liečení v zahraničí. Rozhodla sa, že bude bojovať so závislosťou od alkoholu a so zdravotnými problémami. Mala by tam byť približne tri mesiace. V divadle ju v predstaveniach zastúpia jej herecké kolegyne,“ prezradil nám zdroj z divadla.

V činoherných predstaveniach, v ktorých Petra hrá, nateraz síce zaskakujú alternácie, no nadchádzajúce sobotňajšie predstavenie Fany a Alexander, v ktorom účinkuje Vajdová, divadlo dokonca zrušilo. Napriek všetkému fanúšikovia talentovanej herečky veria, že sa čoskoro zo všetkého dostane a opäť sa postaví nielen pred televízne kamery, ale i na obľúbené divadelné dosky.