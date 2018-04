Hanychovej obrovské muky: Bála sa, že jej ex unesie syna!

Agáta Prachařová Hanychová (32) prežila chvíle strachu. Po rokoch sa totiž vrátil do Česka jej expartner Miroslav Dopita (33), ktorý žil nejaký čas v Ázii. Modelka sa bála, že by ich spoločného syna Kryšpína (6) mohol odviezť na Bali.

Agátin syn Kryšpín sa konečne po rokoch môže vídať so svojím otcom. „Samozrejme, že keď sa po takom čase videli prvýkrát, tak som s nimi bola celý deň, ale teraz už sú spolu asi siedmykrát, takže som Kryšpína Mirkovi požičala na tri dni,“prezradila českému Blesku Prachařová.

Pred prvým stretnutím s Dopitom bola veľmi nervózna, lebo sa bála, aby jej expartner neuniesol dieťa a neodviezol ho do zahraničia. „Každému to môže napadnúť,“ povedala s tým, že by nebola prvá ani posledná, komu by sa také niečo stalo.

Miroslav Dopita Foto: Profimedia

FOTO AGÁTY SO SYNOM NÁJDETE V GALÉRII