Hana Gregorová prehovorila: Prvé slová po náhlej hospitalizácii!

Stres, strach zo slovných útokov exmilenca Ondřeja Koptíka (34), vyhadzov z vlastného divadla a hospitalizácia. To všetko v ostatnom čase postretlo herečku Hanu Gregorovú (65), ktorá sa v najnovšom rozhovore zverila, ako prežíva chvíle v nemocnici.

Tam je už tretí deň po tom, čo údajne skolabovala pod tlakom všetkých okolností. Posledný klinec do pomyselnej rakvy jej zarazilo vedenie Divadla Radka Brzobohatého, keď sa s ňou rozhodlo ukončiť spoluprácu. „Dávajú mi infúzie. Azda to bude lepšie,“ prezradila herečka českému Blesku prostredníctvom SMS správy. Veríme aj my, že sa z problémov čoskoro vyhrabe.