Presne v januári tohto roka sa Ondřej Koptík (33) rozlúčil na sociálnej sieti s tým, že si ide dať vyčistiť telo do psychiatrickej liečebne. No keďže svoj pobyt nezvládol, vyhodili ho. Dôvod vás prekvapí!

Gregorovej ex Koptík opäť vyvádzal ako zmyslov zbavený: Pre TÚTO vec ho vyrazili z liečebne!

Po búrlivom rozchode s Hanou Gregorovou a po problémoch s drogami sa Koptík len nedávno rozhodol konečne so sebou niečo spraviť. „Odchádzam na terapie, ale stále je tu ten strašiak droga, ktorý spôsobil, že som ublížil ľuďom okolo seba, ktorých som mal a stále mám rád,“ napísal na sociálnu sieť v januári a nastúpil na detoxikačnú liečbu.

No ani tam príliš dlho nevydržal. „Liečbu v Havlíčkovom Brode nakoniec nedokončil, bol disciplinárne vylúčený. Došlo tam k veľmi vulgárnej hádke s jednou pacientkou. Použil veľmi nevhodné slová. Vulgarizmy do liečebne nepatria, pacienti tu potrebujú pokoj. Preto ho vylúčili,“prezradil zdroj pre Extra.cz. Čo s ním bude ďalej, vie asi len on sám.