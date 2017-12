Marta Kubišová (75) sa navždy zapísala do pamäte celého československého národa ako speváčka, ktorá počas Nežnej revolúcie spievala na Václavskom námestí slávnu Modlitbu pre Martu.

Facka pre celý národ: Ikonou Novembra 89 bola Marta Kubišová, tá dnes priznáva: Hanbím sa za to!

Marta Kubišová už síce ukončila svoju aktívnu spevácku kariéru, avšak v pamäti divákov a fanúšikov znejú jej piesne dodnes. Špeciálne jedna, s názvom Modlitba pre Martu, ktorú spievala na Václavskom námestí počas Nežnej revolúcie. „Za ten Václavák sa hanbím dodnes,“ šokovala v relácii Instinkty Jaromíra Soukupa na TV Barrandov speváčka.

Speváčka Marta Kubišová ľutuje ako zaspievala pieseň Modlitba pre Martu. Foto: archív

Podľa vlastných slov nie je spokojná so spôsobom, ako pieseň zaspievala.„Pretože keď človek nespieva, ja neviem, akú dlhú dobu – a potom ho odrazu niekto vystrčí na balkón a povie: ‚Chcelo by to malú modlitbičku…‘ Veď ja som ani nevedela, kde je ten tón,“dodala prekvapivo.