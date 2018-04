Dlhoročné manželstvo Petra Kočiša (52) a jeho ešte stále manželky Nely (45) je v troskách. Dvojica má pred rozvodom a herec to už pár mesiacov ťahá s kolegyňou z divadla. Má to však háčik. Manželia sa všemožne snažia predať ich spoločný byt, čo sa im ale vôbec nedarí. A práve preto u nich dochádza k poriadne nepríjemnej situácii. Obaja sa musia navzájom v spoločnom príbytku stále trpieť.

FOTO Na toto by nemala žalúdok žiadna žena! Rozvádzajúci sa Peter Kočiš: Cez deň s milenkou, v noci s manželkou!

Od prevalenia informácie, že sa Peter Kočiš rozvádza so svojou manželkou Nelou, sa obaja k danej situácii odmietajú vyjadrovať. Smútok za skrachovaným vzťahom však herca veľmi rýchlo prešiel. Približne od februára tohto roka sa začal pravidelne stretávať po reštauráciách a baroch so svojou novou známosťou, blondínkou Mirkou, ktorá pracuje tiež na Novej scéne.

Pri ich spoločných stretnutiach nikdy nie je núdza o dotyky či horúce bozky buď priamo v podniku, alebo aj rovno na ulici. Inak to nebolo ani minulý týždeň v pondelok. Dvojica sa stretla po odohratom predstavení v centre Bratislavy. Po pár pohárikoch a objatiach spoločne nasadli do taxíka, ktorý ich v noci doviezol až k jej bytu v Rači.

Kočiš bez problémov svoju milenku bozkáva aj na ulici. Foto: MICHAL SMRČOK

Či tam však herec strávil noc, vie iba on sám... Na druhý deň večer sa Mirka s Petrom opäť spolu zabávali v meste. A kam sa vybral po vášnivom rande Kočiš? Domov do bytu, kde ešte stále musí bývať s manželkou Nelou! Jeho zákonitá, hoci majú pred rozvodom, tak musí pod jednou strechou tolerovať svojho ex, ktorý sa večer čo večer vracia od milenky.

Fotografovi denníka Plus JEDEN DEŇ sa podarilo Kočišovcov nafotiť, ako minulý týždeň vo štvrtok odchádzajú zo spoločného bytu len niekoľko minút po sebe, čo je dôkaz, že spolu stále bývajú. Nuž, takúto nepríjemnú situáciu by rozhodne nechcela zažívať žiadna žena...

