Informáciu, že Andrej Bičan trávi romantické chvíle v Jasnej v spoločnosti mladej krásky, sme priniesli ako prví. Moderátora sme totiž s dievčinou nachytali v Tatrách. Hoci nám tvrdil, že ide iba o kamarátku, po zverejnení nášho článku vyšiel s pravdou von. Priznal rozvod a aj to, že s mladou milenkou už býva v jednej domácnosti!

FOTO ako dôkaz! Z tohto Bičanovu manželku načisto porazí! On to už ťahal s mladou milenkou, no doma to hral na rodinnú idylku!

Moderátor Andrej Bičan dorazil s novou známosťou na otvorenie sezóny v Jasnej. S mladou dievčinou, o ktorej nám však nič nepovedal a dokonca o nej nič nevedia ani jeho známi, sa však zo začiatku zdržoval iba v ultra VIP časti, kde ich takmer nikto nevidel.

Vymieňali si nežné dotyky a pohľady, no keď sme sa ho opýtali, kto to je, odvetil, že kamarátka. Ráno sa však spolu objavili aj na hotelových raňajkách. A včera konečne vyšiel s pravdou von.

Moderátor priznal, že sa ide po jedenástich rokoch rozvádzať. Foto: Emil Vaško

„Áno, je to tak! Moje manželstvo sa po 11 rokoch rozpadlo. Šance na záchranu stroskotali. Momentálne prebiehajú ukončovacie procesy. Rodičovské povinnosti sa snažíme s manželkou deliť, ako nám to pracovné povinnosti dovoľujú. S mojou novou partnerkou Miškou už rok žijeme v spoločnej domácnosti a tešíme sa z nášho vzťahu. Vzhľadom na citlivosť tejto témy a možné negatívne dosahy na našich blízkych je toto jediné vyjadrenie k danému problému,“ priznal Bičan.

Čo však na tomto nesedí, je to, že má s dievčaťom už rok bývať. Ešte v novembri minulého roka mu spoločnosť v Jasnej robila manželka Edita, s ktorou strávil aj minuloročného Silvestra a bol aj na tohtoročnej jarnej lyžovačke... Že by to hral na idylku a žena o ničom netušila? Snažili sme sa skontaktovať aj s Editou, no do uzávierky nám nereagovala na telefonáty ani správy.

