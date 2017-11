FOTO Zvratky, výkaly, vraždy, sex či kňazi milujúci po*no! Hilmerová súčasťou projektu, z ktorého sa ľuďom dvíhal žalúdok!

Do kín prišla ďalšia slovenská novinka s názvom DOGG. Tvoria ju štyri kontroverzné poviedky, v ktorých je do príbehu rozličným spôsobom zapracovaná jedna zo základných ľudských emócií – strach. V tomto projekte si zahrala herečka Monika Hilmerová či herec Marián Mitaš. A v niektorých momentoch mali diváci naozaj čo robiť, aby to celé ustáli...

Filmový projekt Dogg je skutočne len pre odolné povahy. Foto: YouTube

Štyria režiséri v zložení Jonáš Karásek, Slavomír Zrebný, Viliam Csino a Enrik Bistika so štyrmi kameramanmi vytvorili ilúziu napätia v samostatných príbehoch o strachu. "Diváci budú v každej z nich konfrontovaní s emóciou úzkosti, strachu až hnusu v poriadne bizarnom obale, ktorý je na Slovensku netradičný,"avizujú tvorcovia. A to sa im do poslednej bodky aj podarilo. V jednej z poviedok si zahrala aj herečka Monika Hilmerová. Foto: YouTube Kým poviedka, v ktorej si zahrala Monika Hilmerová muzikantku, ktorú sužuje úzkosť a strach z prekonaného teroristického útoku na letisku a neznámeho obyvateľa povaly, patrila k tým ,,lajtovejším", ostatné tri boli skutočne viac ako drsné. V jednej hrajú kňazi, ktorí dílujú a užívajú poriadne tvrdé drogy a pozerajú tvrdé po*rno. Táto poviedka s názvom Grassvater bola rozhodne najdrsnejšia. V nej diváci videli výkaly, feťákov, krvavé zuby, týranie, tvrdé porno a čo je hlavné, robili to aj kňazi. V jednej z poviedok si zahral aj herec Marián Mitaš. Foto: YouTube Aj Marián Mitaš sa však objavil v kontroverznej poviedke. V nej vyžrebovali jedného obyvateľa, na ktorého sa začal doslova hon a on musel bojovať o holý život v priamom televíznom prenose. A tento filmový projekt s názvom Dogg , čo je odvodené od začiatočných písmen poviedok: Duet, Opus Dei, Grassvater, Game, sa rozhodne môže zaradiť medzi to najkontroverznejšie, čo v rámci slovenskej tvorby uvidíte... DRSNÉ ZÁBERY Z FILMU V NAŠEJ GALÉRII:

