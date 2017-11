FOTO Wau! Ondrej Kandráč má doma poriadnu sexicu: Aha, aké fotky nafotila!

Kto by nepoznal hudobníka Ondreja Kandráča (39)? Ten je popri neustálom koncertovaní po celom Slovensku populárny aj vďaka jojkárskej hudobno-zábavnej šou Všetko, čo mám rád. Tej je neodmysliteľnou súčasťou od júna tohto roka. Málokto však možno vie, že jeho zákonitá polovička Erika (35) by pokojne mohla konkurovať mladším modelkám.

Ondrej Kandráč sa už v niekoľkých rozhovoroch vyjadril, že napriek tvrdej drine by v živote nedosiahol úspechy, aké dosiahol, keby ho nepodporovala jeho milovaná manželka Erika. Tá totiž nie je len jeho oddanou partnerkou, starostlivou matkou, ale aj jeho najväčšou fanúšičkou.

Ondrej Kandráč môže byť na svoju manželku hrdý. Foto: tv joj

To, že dvojica doma vychováva dve deti, je známe tiež už nejaký ten piatok, no sympatická blondínka, ktorá pracuje ako moderátorka v regionálnej televízii v Košiciach, by sa pokojne uživila aj ako modelka.

Dôkazom toho sú jej nedávne zábery, ktoré nafotila pre istý košický salón so šatami. Že jej to pristane aj pred fotoobjektívom, niet žiadnych pochýb. Kandráč má doma hotovú modelku.