FOTO VNÚTRI Zvrhlé fotografie silikónovej krásky zo šou Take me out: Preboha, Simona, veď je ti vidno až do žalúdka!

Simona Butinová patrila počas celého svojho účinkovania v Take me out medzi najvýraznejšie súťažiace. Svojej povesti neostala nič dlžná ani po vypadnutí zo šou.

Simona opäť potvrdila, že je poriadne kontroverzná. Foto: JOJ

Simona Butinová je v našich končinách dobre známa ako odvážna slečna, ktorá sa rada producíruje prevažne obnažená. Dôkazom toho sú jej pikantné fotografie pre pánske časopisy či moderovanie Sexy športu na televízii Dajto, počas ktorého sa ochotne vyzliekala. Odvážna bola aj počas svojho účinkovania v šou Take me out, počas ktorého nosila odvážne outfity, z ktorých jej takmer vypadli prsia. S obnažovaním nemala Simona nikdy problém. Foto: Tv Markíza Aj po tom, čo z kontroverznej zoznamky vypadla, provokuje svojím estetickým chirurgom vylepšeným telom aj naďalej. Najmä prostredníctvom fotografií, ktoré zverejňuje na svojom profile na sociálnej sieti. Najnovšie sa pochválila pikantným záberom, na ktorom je v červených plavkách, ktoré pripomínajú tie, ktoré nosili plavčíčky v populárnom seriáli Baywatch. Simona si ich však obliekla tak, že do značnej miery odkrývali to, čo malo ostať zahalené. Jej to však evidentne vôbec nevadí... ODVÁŽNU FOTKU SIMONY BUTINOVEJ V PLAVKÁCH NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII.

