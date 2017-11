FOTO VNÚTRI Známa slovenská herečka sa poriadne odviazala: Erotický tanec a horúce dotyky priamo na parkete!

Pôvabná a nadaná mladá herečka Mária Havranová (23)prežíva šťastné obdobie. Vďaka tanečnej šou Let’s Dance totiž našla lásku v náručí tanečníka Lukáša Hojdana. Vyzvŕtal ju aj na parkete počas štvrtkovej párty televízie Markíza. Ich tanec bol však miestami poriadne horúci.

Ich vzťah naberá na obrátkach. Ešte donedávna sedela Mary Havranová ako tichá myška na prenosoch Let’s Dance a tajne pozorovala tanečné kreácie Lukáša Hojdana, ktorý vystupoval s komičkou Evou Evelyn Kramerovou.

Mary Havranová Foto: TV MARKÍZA

Prešlo pár týždňov a najodvážnejšie figúry už so svojím vyvoleným praktizuje práve sympatická herečka. Dôkazom toho, že je to láska ako hrom, sú aj fotografie, ktoré vznikli na spomínanej markizáckej párty. Tam sa zamilovaná dvojica poriadne odviazala a predviedla, ako to vyzerá, keď je medzi dvomi ľuďmi viac než len chémia.