FOTO VNÚTRI Zbláznila sa? Simona zo šou Take me out podstúpila ďalšiu plastiku: Keď ju uvidíte, budete sa chytať za hlavu!

Známa účastníčka kontroverznej zoznamky Take me out Simona Butinová (26) sa rozhodla, že si dá svoje už tak dosť upravené telo estetickými operáciami opäť vylepšiť.

Simona Butinová je veľkou milovníčkou estetických zákrokov. Foto: tv joj

FOTO VNÚTRI Zbláznila sa? Simona zo šou Take me out podstúpila ďalšiu plastiku: Keď ju uvidíte, budete sa chytať za hlavu! Pošlite nám tip Tip redakcii

Simona Butinová je už pomerne často skloňované meno. Minimálne vtedy, keď sa hovorí o kontroverzných účastníkoch rôznych reality šou. Simonka za svoju popularitu vďačí najmä množstvu estetických zákrokov, ktoré si ochotne nechá robiť na svojom tele. Najviac zo všetkého obľubuje zväčšovanie poprsia a pier. Simona Butinová je veľkou milovníčkou estetických zákrokov. Foto: Facebook S.B. A musíme uznať, že obidve spomínané časti svojho tela má už poriadne veľké. Simone sa to však zdá sa málilo a preto sa rozhodla, že opäť zavíta na estetickú kliniku. "Tak, ako som sľúbila prednedávnom, tak som aj urobila. Napriek urážkam a ohováraniu mojich "malých" pier som si ich dala ešte viac zväčšiť konečne a páči sa mi to. Ako som už spomenula, páčia sa mi pery Silvie Kucherenko a stojím si za slovom," napísala Simona k fotke, na ktorej vidieť jej nové obrovské pery. FOTOGRAFIU SIMONINÝCH ZVÄČŠENÝCH PIER NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII.

Autor: tm