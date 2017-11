FOTO VNÚTRI Tomuto neuveríte! Vlado Kobielsky len teraz vyhral Let's Dance a už si doprial ohromný luxus za desaťtisíce eur!

Hercovi Vladimírovi Kobielskemu ide v týchto dňoch karta. Najprv sa mu podarilo vyhrať prestížnu tanečnú šou Let's Dance a od včera jazdní na luxusnom SUV.

Sympatický Vlado Kobielsky je síce v našich končinách obľúbeným hercom už niekoľko rokov, poriadny úspech však zažíva až v ostatnom čase. Najprv to začalo jeho úspechom počas nakrúcania seriálu Búrlivé víno, kde si za svoj výkon počas stvárnenia postavy Karola Kramera vyslúžil veľký záujem fanúšikov. Nasledovala účasť v šou Let's Dance, ktorú s prehľadom vyhral a momentálne si tak užíva titul kráľa tanečného parketu.

Vlado Kobielsky prežíva úspešné obdobie, po víťazstve v tanečnej šou získal od známej automobilky nové auto. Foto: Martin Domok

To však nie je jediné, čo Vladovi Kobielskemu robí momentálne radosť. Od včerajšieho dňa sa totiž vyváža na novom luxusnom SUV nemeckej automobilky, ktorého cena je viac ako 60 tisíc eur. Fotografiou so svojím novým tátošom sa okamžite pochválil na svojom profile na sociálnej sieti. Nie je to však len preto, že sa chcel podeliť o svoju radosť, ale predovšetkým tak urobiť musel. Auto totiž od automobilky dostal a zaiste jej ako veľmi obľúbená slovenská celebrita bude robiť dobré meno.