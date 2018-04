FOTO VNÚTRI Tá sa veru nezdá! Haberova Daniela otŕčala prsník cudziemu chlapovi!

Partnerka Paľa Haberu (56) Daniela Peštová (47) je známa tým, že svojich fanúšikov a priateľov pravidelne zásobuje fotografiami zo svojho súkromného i pracovného života a inak tomu nebolo ani teraz, keď sa pochválila poriadne vtipným záberom. No, ktovie, čo naň povie jej životná láska Pali Habera.

"Pokúšala som sa získať si šéfovu pozornosť, no jeho to absolútne nezaujalo. Tento chlapík nemá zmysel pre humor, nevadí. Dúfam, že aspoň vy sa na tom zasmejete," napísala Peštová k fotografii, ktorou sa pochválila na sociálnej sieti Instagram. A nie je to len taká hocijká snímka. Daniela totiž na nej sedí vedľa svojho vtedajšieho šéfa na koženej sedačke v bielom župane. Ten si však odokryla na dekolte a ukázala tak ľavý prsník v ružovej popdrsenke. Popri tom špúli pery a na sebe má dioptrikcé okuliare a o tom, že vyzerá poriadne sexi, niet žiadnych pochýb. Nuž, ale vedľa sediaceho "bossa" to očividne podľa výrazu tváre vôbec nezaujalo...

