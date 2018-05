FOTO VNÚTRI Stratená herečka Gabika Dzuríková po dlhej dobe opäť v spoločnosti: Aha, ako vyzerala!

V priestoroch beauty salóna v Bratislave sa konala vo štvrtok večer módna prehliadka návrhára Borisa Hanečku. Okrem moderátorky Very Wisterovej (39) pútala pozornosť aj herečka Gabika Dzuríková (45), ktorá sa už dlho nikde neobjavila.

Prehliadku si nedali ujsť ani manželia Sajfa a Veronika Cifrovci, ktorí sa zladili do štýlových rifľových búnd a rozhodne trafili do čierneho. Pozornosť však pútali aj ďalší hostia. Pozvanie prijala aj Gabika Dzuríková, ktorá prišla spolu so svojím kolegom Petrom Sklárom a jeho manželkou.







Kvetované bohémske dlhé šaty jej mimoriadne pristali a kompliment si vypočula od viacerých ľudí. Čo však hovorí na novú kolekciu? „Musím sa priznať, že som sklamaná, lebo celú kolekciu poznám a čakala som, že ukážu viacero vecí a oni dali len ochutnávku. No toto bol len prvý náznak. Rozhodne sa je na čo tešiť. Borisove návrhy a modely mám veľmi rada, dokonca ich nám niekoľko aj doma,“prezradila herečka.

Boris Hanečka Foto: EMIL VAŠKO

Slovami chváli nešetrila ani Vera Wisterová, ktorá počas večera jeden z najnovších modelov Hanečku mala aj na sebe. „V krásnych modeloch sa človek vždy cíti krásne. Cítim sa v nich ako na Francúzskej riviére,“reagovala moderátorka, ktorá, hoci stále rieši namáhavý rozvod, vyzerala krásne.

