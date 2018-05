FOTO VNÚTRI Spevák Peter Cmorik: Konečne ukázal svoje malé poklady

Niekdajšiemu víťazovi SuperStar Petrovi Cmorikovi (38) sa v marci tohto roku obrátil život naruby. Spevák sa totiž stal otcom dvojičiek, ktoré mu na svet priviedla jeho partnerka, huslistka Daniela Lovin.

Deň 17. marec im do základov zmenil život. Reč je o hudobnom páriku Peter Cmorik a Daniela Lovin. Ten sa už takmer dva mesiace teší zo svojich dvoch malých synčekov. Párik si užíva prekrásne zdravé dvojičky, ktoré však doteraz svetu neukázal.

Urobil tak až teraz, keď sa hrdý otecko Cmorik podelil o záber svojich ratolestí so svojimi fanúšikmi. „Rodina,“ napísal stručne, ale výstižne k selfie záberu, na ktorom pózuje aj so svojou polovičkou Danielou a na rukách má každý z nich svoj malý pokladík. Pristane im to spolu, čo poviete?

Hudobníckemu páru sa narodili zdravé dvojičky.







