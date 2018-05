FOTO VNÚTRI Roman Juraško šokoval radikálne zmenenou tvárou: Nezdravo vychudnutý! Poviem vám, čo je za tým!

Markizácky moderátor Roman Juraško je už niekoľko rokov jednou z tvárí ušľachtilého projektu Avon Pochodu proti rakovine prsníka, po novom Pochodu za zdravé prsia. Nechýbal preto ani na tlačovke, ktorá sa konala v utorok ráno. A práve tam šokoval viacerých ľudí svojím vzhľadom.

Hoci Romana ľudia pravidelne vídavajú na obrazovkách Markíze, kde moderuje Teleráno, pri osobnom stretnutí s ním ostali poriadne prekvapení. Moderátor totiž vyzeral poriadne pochudnutý a prítomní si šepkali, čo je za jeho vychudnutým vzhľadom. Mal poriadne prepadnutú tvár a hoci on rozhodne nikdy nepatril medzi mužov, ktorí by sa trápili s kilami navyše, takto ešte nikdy nevyzeral.

V Teleráne ešte nedávno tak vychudnuto nepôsobil. Foto: TV Markíza

Nás preto zaujímalo, čo je za tým. A má na to svoje vysvetlenie... ,,Všetci sa ma to pýtajú. Podľa môjho názoru je to tým, že som zhodil bradu a to vizuálne veľmi spraví. Kilovo som sa vôbec nepohol. Ja som sa nad tým tiež zamýšľal, lebo viem, že som neschudol, tak si myslím, že tá brada mi pridala. Teraz som sa po 20 rokoch oholil, tak to bude ono. Ja som nikdy žiadne diéty nedržal, ja chcem pribrať aspoň 10 kíl, robím pre to všetko," odôvodnil to Juraško.

