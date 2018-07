FOTO VNÚTRI Radikálna zmena Dary Rolins: Speváčka sa vrátila z Dubaja a... Preboha, čo to so sebou porobila?

Dara Rolins (46) sa pred pár dňami vrátila z dovolenky v Dubaji, kde si užívala babskú jazdu so svojou dcérkou Lolou. Sotva sa aklimatizovala a už sa vrhla do pracovného kolotoča. Svedčia o tom jej najnovšie zábery z fotenia pre známu kozmetickú firmu. Nedá sa však nevšimnúť si jeden detail, ktorý poriadne bije do očí.

Speváčka Dara Rolins má skvelý hlas, kalendár nabitý vystúpeniami a postavu, ktorú jej môže závidieť nejedna výrazne mladšia žena. O ňu sa však príkladne stará, čo je o Dare už notoricky známe. Rovnako sa stará aj o svoju vizáž, lebo veď predsa len, už dávno nemá dvadsať rokov. Na svoj vek však rozhodne nevyzerá, o čom presvedčila aj na najnovších záberoch, s ktorými sa pochválila na sociálnej sieti. Dara Rolins, ako sme na ňu zvyknutí. Foto: Instagram D. R. "Hello, pre zmenu z Varšavy. Dnes fotíme vianočnú kampaň (áno, počujete dobre, už teraz)," napísala Dara a zverejnila niekoľko fotografií zo zákulisia tohto vianočného fotenia. Na snímkach pózuje v krásnych červených šatách, striebornom trblietavom tope, či zlatých šatách. Nedá sa ale nevšimnúť si, že speváčka je totálne v tvári zmenená.Oči má akési menšie, oproti tomu, na aké sme u nej zvyknutí, pleť pôsobí mladším dojmom a jej celkový výraz tváre je úplne iný, čo si všimli aj niektorí jej fanúšikovia. "Trošku sa už na seba prestávate podobať. Žeby len makeup? Ale bezpochyby ste krásna žena," reagovala pod jej fotkami istá fanúšička. teraz je len otázkou, či za zmenenú Rolins mohol iný mejkap, svetlá na fotení, či naozaj táto blondínka podstúpila skrášľovacie zákroky... NOVÉ ZÁBERY ZMENENNEJ DARY NÁJDETE V GALÉRII ČLÁNKU >> Prečítajte si tiež: Má Dara Rolins z čoho vyplatiť Rytmusovi milióny? Naposledy prosíkala o splátkový kalendár

