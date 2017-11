FOTO VNÚTRI Obrovský trapas Silvie Lakatošovej: TOTO sa šéfke Miss rozhodne nemalo stať!

Speváčka Emma Drobná (23) nedávno uviedla na trh svoj debutový album, ktorý slávnostne pokrstila. Udalosť si nenechalo ujsť množstvo známych ľudí, medzi ktorými boli pozvaní aj jej kolegovia z nedávno skončenej markizáckej tanečnej šou Let's Dance. Nechýbala ani Silvia Lakatošová (44). Tá sa nechcene dopustila riadneho faux pas.

Emma Drobná sa teší zo svojho debutového albumu "You should know" už niekoľko dní. Slávnostný krst, ktorý sa nedávno konal v Bratislave, si nenechala ujsť ani riaditeľka súťaže Miss Universe Silvia Lakatošová. Tá sa s mladou speváčkou Emmou zblížila počas markizáckeho Let's Dance. Silvia sa po celý čas zabávala v kruhu svojich priateľov, pričom nevynechala debatu ani s choreografom Miňom Kerešom, pod ktorého taktovkou sa tanečníci i celebritní účastníci učili tancovať v Let's Dance.

Emma Drobná počas slávnostného krstu svojho debutového albumu. Foto: Tony Štefunko

A práve počas rozhovoru s ním sa fotografom podarilo zachytiť, ako sa smeje. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby vám pohľad nespadne o niečo nižšie - na Silviin rozkrok. Tam sa nedá nevšimnúť si, že Lakatošovú zradil zips na nohaviciach. Brunetka zrejme vôbec netušila, že sa jej do polovice rozopol a v takomto stave sa pohybovala na párty do chvíle, kým si to nevšimla.

To ale nebolo všetko, čo sa v ten večer niekdajšej misske prihodilo. Pri ďalšom pózovaní predviedla Lakatošová ako jej nepekne vytŕčali čipkované nohavičky. Tie jej presvitali spod telového, jemne priesvitného tielka. Silvi, toto by sa ti už veru v budúcnosti nemalo stávať...