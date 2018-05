FOTO VNÚTRI Němcovej prsia na voľnobeh: Česká topmodelka opäť ukázala nelichotivý výstrih!

Filmový festival v Cannes každoročne privíta množstvo krásnych dám, ktoré si nenechajú ujsť túto prestížnu udalosť. Do francúzskeho mesta zavítala aj česká kráska Petra Němcová (38). Tá v jeden večer opäť predviedla šaty s výstrihom, ktorý odhalil i niečo viac.

Česká modelka Petra Němcová je známa svojimi trapasmi na červených kobercoch. Nie je to tak dávno, čo sa pred dvoma rokmi zakopla o svoju róbu pred prítomnými fotografmi v Cannes a spadla na zem. Tentokrát ju nikto zo zeme ratovať nemusel, no česká kráska znova zvolila šaty, ktoré ponúkli nelichotivý pohľad na jej kostnatý dekolt. Blondínka totiž zvolila dlhé, voľné, žlté šaty s výstrihom až po pupok, pod ktorými nemala podprsenku, keďže jej to tento druh šiat nedovoľoval. Blondínka tak okrem presvitajúcich bradaviek ukázala prepadnutý hrudník a v jej prípade to ale ani zďaleka nebolo prvýkrát. Petra, čo tak zmeniť stajlistu?

Petra na ďalší deň predviedla okrem vykúkajúceho prsníka aj dlhé štíhle nohy. Foto: Profimedia

