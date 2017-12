FOTO VNÚTRI Nechutná facka pre silikónovú Zuzanitu zo šou Take me out: Chcela byť za hviezdu, dopadla však omnoho horšie!

Prsnatú krásku Zuzanu Zuzanitu Žilinčíkovú pozná vďaka šou Take me out takmer celé Slovensko. Hoci zrejme dúfala, že sa stane miláčikom národa, vyzerá to tak, že je skôr terčom posmeškov.

FOTO VNÚTRI Nechutná facka pre silikónovú Zuzanitu zo šou Take me out: Chcela byť za hviezdu, dopadla však omnoho horšie!

Zuzanita patrila v Take me out bez pochyby medzi najvýraznejšie súťažiace. Pozornosť pútala nielen svojimi hláškami, ale aj výzorom. Azda nikto neprehliadol jej bujný dekolt, na ktorom odviedli estetickí chirurgovia skutočne kvalitnú prácu. Zuzanita rada provokuje, teraz je však terčom posmeškov. Foto: Instagram Z.Ž. Hoci jej poprsie zaujalo nejedného muža, paradoxne jej výzor spôsobil aj to, že sa v ostatnom čase stala terčom posmeškov. Na niektorých internetových stránkach totiž pribudli viaceré vtipné obrázky, ktoré si zobrali na paškál práve Zuzanitin výzor. O tom, či sú vtipné, alebo urážlivé, si urobte názor sami. VTIPNÉ OBRÁZKY TÝKAJÚCE SA ZUZANITY NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII.

Autor: tm