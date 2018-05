FOTO VNÚTRI Najhorší záber Sajfovej manželky: Preboha, to naozaj vyšla takto medzi ľudí? Sajfova manželka vyšla do ulíc v skutočne extravagantnom outfite. Foto: Instagram V.O.

Ak niekto v slovenskom šoubiznise patrí medzi ľudí so skvelým módnym vkusom, je to jednoznačne Veronika Cifrová Ostrihoňová (29). Hovorí sa však, že aj majster tesár sa občas utne a to sa sympatickej moderátorke najnovšie podarilo, keď sa vybrala zavčas ráno do posilňovne.



Dve veci sa Matejovi Sajfovi Cifrovi rozhodne nedajú odoprieť. Je skvelý moderátor a má výborný vkus na ženy. Dôkazom toho je jednoznačne jeho pôvabná manželka Veronika. Všade, kde sa sympatická redaktorka markizáckych Televíznych novín objaví, je okamžite stredobodom pozornosti a neunikne žiadnemu pozornému mužskému oku. Veronika býva väčšinou dokonale upravená. Foto: DÁVID DUDUCZ Jej skvelý vkus a eleganciu by jej mohli mnohé ženy závidieť. Najnovšie však Veronika dokázala, že aj ona je len bežný smrteľník, ktorému sa nie vždy chce stáť dlhé minúty pred zrkadlom, líčiť sa a poctivo si vyberať vhodný outfit. Konkrétne to bolo počas skorého štvrtkového rána, kedy sa spoločne so svojím manželom Sajfom vybrala do posilňovne. A to, ako sa dokázala na túto cestu vyobliekať, stálo skutočne za to. Veronika na sebe totiž mala legíny, teplákovú bundu, šlapky s kožušinou a do toho ponožky. Skutočne zaujímavá kombinácia. Nuž ale, proti gustu... FOTOGRAFIU VERONIKINHO OUTFITU NÁJDETE V GALÉRII. Prečítajte si tiež: EXTRÉMNE DRSNÉ Obrovské predsvadobné poníženie pre Jakubca s Božankou: Nechutný výsmech a čierny humor striedajú vulgárne komentáre!

Ako hodnotíte Veronikin outfit vy? Dajte nám o tom vedieť do diskusie pod článkom...

