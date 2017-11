FOTO VNÚTRI Moderátr Junior sa vášnivo bozkával s chlapom! Ako TOTO vysvetlí manželke?

O tom, že šou Take me out je poriadne kontroverzná, už všetci dávno dobre vieme. Doposiaľ sa však o škandály v relácii starali prevažne súťažiace dámy a páni. Najnovšie však všetkých šokovali samotní moderátori šou Jakub Prachař (34) a Milan Junior Zimnýkoval (39).

Milan „Junior“ Zimnýkoval Foto: Michal Šebeňa

FOTO VNÚTRI Moderátr Junior sa vášnivo bozkával s chlapom! Ako TOTO vysvetlí manželke? zdieľajte článok Pošlite nám tip Tip redakcii

Autor: tm