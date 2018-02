Moderátorka Fun rádia Dagmar Didiana Dianová (41) nikdy nemala príliš vychudnutú postavu, čo jej ani neprekážalo. No vďaka archívnej fotke z dovolenky si zaspomínala na staré časy.

Didiana, ako ju pozná väčšina ľudí pod touto prezývkou, si pred pár dňami spolu so svojou kamoškou prezerali fotky z letnej dovolenky. No keď natrafila na jednu snímku, nedalo jej to a uverejnila ju na sociálnej sieti.

Dagmar Didiana Dianová Foto: Matej Kalina

Má na nej leopardie dvojdielne plavky a až príliš vychudnutú postavu a vytŕčajúce rebrá. Treba uznať, že s pribúdajúcimi rokmi vyzerá moderátorka čoraz lepšie a lepšie...

