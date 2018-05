FOTO VNÚTRI Moderátor Dodo Dúbravský si užíval v Bratislave: AHA, s kým trávil chvíle voľna!

Dodo Dúbravský (53) patrí už roky k hlavným a jednoznačne najvyťaženejším moderátorom televízie TA3. Preto je preňho zaiste vzácne, keď si môže vychutnať pár chvíľ voľna. Tak to bolo aj ostatný utorok, počas Sviatku práce, ktorý strávil so svojím synom na prechádzke po nábreží Dunaja.

Dodo Dúbravský má troch synov, z toho dvoch, Samka a Dominika, s bývalou hovorkyňou TV Markíza Oľgou Dúbravskou, s ktorou však už nežije v spoločnej domácnosti. Napriek tejto skutočnosti panujú, zdá sa, medzi bývalými partnermi dobré vzťahy a ich odlúčením netrpia ani deti.

Dôkazom sú aj zábery, ktoré sa k nám dostali do redakcie. Sú z utorňajšieho popoludnia, keď sa Dúbravský prechádzal po promenáde známeho nákupného centra pri nábreží Dunaja v Bratislave. „Bol spoločne so synom Dominikom. Obaja si dali zmrzlinu a venčili malého psíka. Najprv sa prešli po nábreží a potom si sadli na schody a rozprávali sa. Pôsobili priam idylicky, ako správny otec so synom,“prezradil nám náš zdroj, ktorý nám fotografie zaslal. Obaja z dvojice si tak evidentne tento chlapský deň spolu naplno užili.

Dodo Dúbravský Foto: archív

