FOTO VNÚTRI Manželka Juraja Čurného z Chart Show sa zmenila na nepoznanie! Za rok SCHUDLA na veľkosť 34!

Sympatická manželka hudobného experta z Chart Show Juraja Čurného (50) Andrea (32) sa pred rokom rozhodla, že ide chudnúť. A podarilo sa! Dnes sa dokonca zmestí do veľkosti 34.

,,Ten pocit, keď zistíte, že si opäť po dlllllllhom čase môžete kúpiť veľkosť 34! Hoci len prvé kúsky, ale už je to doma! 10 mesiacov disciplíny a je to tu. PS 1: nehladujem, vyberám si. PS 2: nie je to provokácia, len veľmi silná emócia, o ktorú sa chcem podeliť," pochválila sa Čurná známym na Facebooku. A krátko na to pridala aj foto.

Práve táto fotka pred rokom Andreu nakopla, aby začala cvičiť. Foto: archív

,,Ďakujem Jurajovi a rodine za podporu a pravidelný tréning, motivácie a za všetky pekné slová a pochvaly a takisto aj všetkým priateľom, vďaka vám som mala motiváciu aj v momentoch, kedy to nešlo úplne podľa plánu," teší sa sympatická Andrea.