FOTO VNÚTRI Ivana Gáborík šokovala najnovším záberom: Takáto vychrtlá ešte nikdy nebola!

Sexi tanečníčka a manželka hokejistu Mariána Gáboríka Ivana Gáborík rozhodne patrí medzi najkrajšie Slovenky. Postavu by jej mohla závidieť každá žena a rovnako aj dokonalú tváričku. No najnovšie zverejnila na sociálnej sieti záber, ktorý šokoval viacerých ľudí.

Krásna Ivana Gáborík patrí rozhodne medzi najkrajšie ženy nášho šoubiznisu. Pýši sa dokonalou postavičkou a anjelskou tvárou. Dokonca aj keď sa odfotí po namáhavom cvičení vo fitku, po ktorom je spotená ako myš, vyzerá dokonale. Ivana to jednoducho vyhrala a vďaka prirodzenej kráse zbalila aj už teraz svojho manžela hokejistu Mariána Gáboríka. Najnovšie si však na Instagram zavesila fotku, ktorou všetkých doslova šokovala!

Ivana Gáborík si potrpí na perfektný štýl. Foto: instagram.com/iversanns/

Hoci sa Ivana pýši krásnou postavou, s chudnutím to začala v poslednom čase akosi preháňať. Tanečnica zverejnila záber, na ktorom má až šokujúco osí driek a stehná až nezdravo vychudnuté. Pár kilečiek navyše by krásnej Ivane vôbec nezaškodili. Skôr naopak, zvýraznili by jej sexi postavu.

Pred rokmi, ešte keď randila s Filipom Tůmom, taká vychudnutá nebola. Foto: archív

