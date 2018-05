FOTO VNÚTRI Inšpiroval ho náš článok? Pribratý Lukáš Adamec začal drieť vo fitku! Lukáš Adamec Foto: Emil Vaško

Spevák Lukáš Adamec (31) sa za posledné obdobie poriadne zaguľatil. Možno aj práve preto sa rozhodol, že konečne začne robiť niečo so svojou postavou a do leta sa pokúsi dostať do formy. A už na tom usilovne pracuje.

Lukáš Adamec sa od čias SuperStar pred siedmimi rokmi veľmi zmenil, o čom sme písali pred mesiacom. Manželské a rodičovské povinnosti sa odrazili aj na jeho tele a s kilami navyše sa rozhodol poriadne zatočiť. Čítajte viac FOTO VNÚTRI Spevák Peter Cmorik: Konečne ukázal svoje malé poklady „Dnešný tréning bol kritický. Došiel som domov a zomrel som. Odpadol - naozaj. Chudnem do plaviek,“ priznal sa na sociálnej sieti Adamec, ktorý priložil ako dôkaz aj krátke video z posilňovne. Na ňom vidno, ako cvičí na strojoch a dáva si do tela. Lukáš, nech ti to vydrží. Lukáš za posledné obdobie výrazne pribral. Foto: MICHAL SMRČOK FOTO ADAMCA VO FITKU NÁJDETE V GALÉRII

Autor: akm