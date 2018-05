FOTO VNÚTRI Hokej ho totálne nezaujíma! Milan Lasica na najvtipnejších záberoch, aké doteraz mal!

Humorista Milan Lasica (78) rád víkenduje po svojom. Keď ho však netrávi s manželkou Magdou Vášáryovou (69) alebo s vnúčatkami, rád sa stretáva so svojím kamarátom, spisovateľom Tomášom Janovicom (80). Od spoločného stretnutia ich neodradilo ani teplo a ani hokejový zápas.

Milan Lasica a spisovateľ Tomáš Janovic sú dlhoroční priatelia a vždy keď môžu, radi si spolu zájdu na dobrú kávičku do centra mesta.Tak to bolo aj uplynulú sobotu poobede. Na spoločné stretnutie si vybrali istý bratislavský hotel, v ktorom viacerí návštevníci pozerali hokejový zápas so Švédmi.

No oboch pánov viac ako hokej zaujala intelektuálna debata, ktorú viedli. Nedali sa vyrušiť ani počas gólu, keď sa všetci naokolo tešili. S pokojom Angličana sa ďalej spokojne rozprávali. Treba uznať, že nie všetci žijú hokejom a nezdvíhajú sa pri každom góle zo stoličky.

Milan Lasica Foto: tv joj

Vtipný moment stihol nielen zachytiť, ale hneď aj zverejniť na svojom Instagrame moderátor Matej Sajfa Cifra, ktorý sa náhodne nachádzal v rovnakej kaviarni ako pán Lasica.

