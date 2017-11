FOTO VNÚTRI Bývalá superstaristka si narobila poriadnu hanbu: Ako mohla, preboha, TAKTO vyjsť medzi ľudi?

Na nedávnom krste debutového albumu Emmy Drobnej (23) sa objavila aj jej kamarátka zo SuperStar Veronika Danišová (24). Svoju kolegyňu z brandže prišla podporiť, okamžite po vstupe na akciu však na seba strhla všetku pozornosť.

Nikto nie je dokonalý a každý z nás má nejaké chyby. Umenie krásy však nespočíva v tom, byť bezchybný, ale dokázať svoje chyby skryť a neukazovať ich. V prípade ľudí, ktorí bojujú so svojou nadváhou, je to predovšetkým vhodne zvolené oblečenie a aj účes.

Veronika Danišová bola v minulosti štíhla ako laň. Foto: Facebook SuperStar

Toto pravidlo však, zdá sa, prehliada Veronika Daničová. Ak by to tak nebolo, zaiste by prišla na krst CD Emmy Drobnej vhodnejšie oblečená. Speváčka si na seba dala síce dlhé čierne šaty, boli však ozdobené výrazným vzorom s farebnými vtáčími perami.

K tomu zvolila červený kabát a béžovú kabelku. Čerešničkou na torte bol Veronikin účes. Mala zapletené farebné vrkôčiky, na ktorých konci boli taktiež pierka ako na šatách. Nuž, nabudúce by to chcelo väčšiu a aspoň jednofarebnú eleganciu.