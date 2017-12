Sympatická herečka Zuzana Norisová (38) vymenila roky strávené v Prahe konečne za Slovensko, kde žije spoločne so svojím partnerom Ondrejom Kovaľom (38). Nám sa ich najnovšie podarilo prichytiť v centre Bratislavy, ako zaparkovali svoje auto pred bytom. Pri pohľade na herečku sme však ostali mierne zarazení.

FOTO Tá sa ale dogabala! Zlatistý batoh, čiapka ako do škôlky... Zuzana Norisová takto vyšla do mesta!

Dôvodom bol outfit, ktorý Zuzana zvolila. Je síce pravda, že vonku už vládne poriadna decembrová zima, svojou kombináciou dlhej tmavej bundy, strakatej a farebnej čiapky s brmbolcom a s ruksakom veľmi nepripomínala dospelú dámu, ale skôr školáčku, ktorá uteká na prvú hodinu do školy.

Zuzana Norisová Foto: tv markíza

Ako sa však ukázalo, Norisová neutekala do školy, ale do bytu, kde býva aj so svojím partnerom a otcom ich spoločnej dcérky Júlie Ondrejom Kovaľom. Norisovej rozhodne takýto zimný, športový a mladícky look veľmi pristane.