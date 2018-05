FOTO Špekulovalo sa o rozchode, no všetko je napokon inak: Emma Drobná konečne stopla dohady!

Emma Drobná (24) sa do povedomia ľudí zapísala víťazstvom v SuperStar. A práve v nej stretla svoju veľkú lásku Štěpána Urbana (21). Aj keď sa o nich v poslednom čase hovorilo, že sa rozišli, pred pár dňami všetkým dokázali, že žiadny koniec sa nekonal.

Emma a Štepán svoj vzťah zo začiatku dosť dlho tajili a aj keď sa spolu pravidelne ukazovali na rôznych akciách, tvrdili, že sú len kamaráti. No nakoniec svoju lásku odtajnili a konečne priznali, že sú viac ako len kamaráti. Po čase však prišli dohady, keďže začali do spoločnosti chodiť oddelene a dlhšie sa nikde spolu neobjavili.

Všetko nasvedčovalo tomu, že sa pravdepodobne rozišli. „My dvaja sme náš vzťah nikdy verejne nerozoberali, pretože v tom nevidím zmysel ani ja, ani on. To, že sme spolu, sme aj dlho tajili. Nevidíme zmysel v tom, prečo by sme to mali riešiť s verejnosťou a to je asi jediný dôvod, ale sme spolu,“ prezradila nám prednedávnom Emma.

Všetky pochybnosti vyvrátili aj v utorok večer, keď sa spolu objavili na filmovej premiére Deadpool 2. Aj keď prišli ruka v ruke, príliš šťastne nepôsobili. Vyzerali skôr znudene. Možno z nich nie sú veľkí fanúšikovia sci-fi alebo to medzi nimi naozaj nie je úplne ideálne.







