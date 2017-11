FOTO Šou Take me out sa opäť zvrháva: O priazeň mužov zabojuje táto sexi černoška!

Kontroverzná zoznamka TV JOJ Take me out si získava čoraz viac televíznych fanúšikov. Môžu za to predovšetkým poriadne bláznivé, ale aj sexi účastníčky, ktoré sa túžia zoznámiť s jedným zo štyroch mužov v každej časti.

Perverznosti v Take me out nemajú konca. Foto: JOJ

