FOTO Prekonala infarkt, no zarezáva na plný plny: Velšicová sa vôbec nešetrí

Herečka a speváčka Mária Velšicová (81) koncom apríla všetkých poriadne vystrašila tým, že náhle skončila v nemocnici. Dôvodom bol infarkt. Najnovšie však opäť zarezáva s mikrofónom v ruke a teší sa zo života. No mala by pribrzdiť.

Energiu, elán a dobrú náladu by všetci mohli speváčke Velšicovej závidieť. Keď sa však jej zdravotný stav zhoršil, musela zrušiť nielen divadelné, ale aj spevácke predstavenia. Po krátkom čase sa však do kolotoča šoubiznisu s radosťou vrátila.

No v uplynulých dňoch pravidelne na svoj profil na sociálnej sieti uverejňuje rôzne fotografie z vystúpení. Robí presne to, čo má nadovšetko rada. Mala by však myslieť predovšetkým na svoj zdravotný stav a trochu viac sa šetriť...

Speváčka rada a pravidelne koncertuje. Foto: Facebook M. V.

