FOTO Posledné Extrémne premeny divákov poriadne rozčúlili: Čo to tam predvádzala manželka obézneho Milana?

Keď sa Milan (43) rozhodol zmeniť svoj obézny život od základov, mal to poriadne ťažké. V jeho snahe schudnúť ho totiž podporovali len kolegovia a syn (8). S manželkou prežíval obrovskú krízu a dokonca spolu ani nežili. No časom sa na natáčaní Extrémnych premien predsa len zúčastnila. Čo to malo znamenať?

Milan sa vyjedol až na 157 kilogramov. Foto: tv markíza

FOTO Posledné Extrémne premeny divákov poriadne rozčúlili: Čo to tam predvádzala manželka obézneho Milana? Pošlite nám tip Tip redakcii

Autor: di