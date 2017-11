Bývalá misska Veronika Vágnerová (30) nie je typickou mamičkou, ktorá sa po narodení dieťaťa utiahla do úzadia. Najnovšie sa opäť vybrala do spoločnosti, kde však predviedla totálne faux pas.

FOTO Poriadny TRAPAS našej bývalej missky: Chcela byť za hviezdu, no vyrobila si hanbu!

Víťazka Miss z roku 2007 Veronika Vágnerová si už vyše dvoch rokov naplno užíva mamičkovské povinnosti. Keď jej to čas dovolí, rada si vyrazí do spoločnosti a inak to nebolo ani teraz, keď sa ukázala na večierku istej pančuchovej značky.

Veronika Husárová Foto: Emil Vaško

Brunetka provokovala v čiernych samodržkách, v ktorých predviedla svoje dlhé nohy. No okrem toho ukázala i niečo viac, a tým boli totálne zošúchané podrážky lodičiek známej drahej značky. Veronika, nabúduce dávaj pozor, ako pózuješ pred fotoobjektívmi...