Bývalý moderátor Ľubomír Karásek (60) patril kedysi k hlavným hviezdam Markízy. Dlhé roky moderoval Televízne noviny po boku Andrey Vadkerti (43) a neskôr Marianny Ďurianovej (41). No krutá rana osudu všetko zariadila úplne inak. Prišla dopravná nehoda, ďalšie zdravotné komplikácie a napokon finančné problémy. Karásek sa úplne vytratil z obrazoviek a rovnako aj zo spoločenského života. No nedávno sa objavil v nákupnom centre.

Karásek mal kedysi všetko. Slávu, prácu, rešpekt, uznanie, peniaze. Od roku 2005 sa všetko radikálne zmenilo. Bývalý markizák mal vážnu dopravnú nehodu, keď medzi Sencom a Trnavou na ľade dostal šmyk a narazil do betónových zvodidiel. Následne skončil v nemocnici, kde ho lekári udržovali v umelom spánku.

Krvácal do mozgu, poranil si chrbticu a mal zlomené končatiny. Našťastie sa stal zázrak a Karásek boj o život vyhral. No musel sa učiť od začiatku opäť rozprávať, čítať a písať. O tri roky neskôr, v roku 2008, mal však druhú ťažkú haváriu. Tá sa mu stala na ceste pri obci Zavar, keď do jeho auta v plnej rýchlosti vrazilo druhé vozidlo.

V minulosti moderoval spravodajstvo s Andreou Vadkerti Foto: tv markíza

Opäť skončil s rozsiahlymi zraneniami v nemocnici. No jeho zdravotný stav však našťastie nebol taký vážny ako predtým. Na obrazovky sa však už nikdy nevrátil. Po tomto obrovskom nešťastí však prišla ďalšia rana. Finančné problémy. Pomoc mu poskytol exriaditeľ Markízy Pavol Rusko, ktorý mu prenajal dom v Siladiciach, kde žil Karásek s manželkou a ich synom a požičal 100 000 eur s tým, že peniaze mu neskôr vráti.

Rusko si po čase zobral úver, a keď ho nebol schopný splácať, ocitol sa dom, ktorý obývali Karáskovci, v dražbe. Rodina si našla náhradné bývanie, v Seredi. Až v roku 2014 sa naňho usmialo šťastie. Objavil sa vo víkendovom spravodajstve televízie Z. Prácu si však dlho neudržal. Odvtedy sa stiahol do úzadia. No pred niekoľkými dňami nám čitateľ poslal fotky, ako navštívil nákupné centrum pri Dunaji.

„Hneď som ho spoznal. Vyzeral dosť zmätene a dezorientovane. Vyšiel po schodoch hore do kina, tam chvíľu postál, otočil sa a opäť zišiel dole. Pôsobil, že niekoho hľadá. Bol pribratejší a nemal už ani povestné fúzy,“ napísal čitateľ. So samotným Karáskom sa nám, žiaľ, nepodarilo spojiť.