FOTO Najväčšia HANBA Ewy Farnej: Keď toto uvidí, už rozhodne nebude tvrdiť, že je so svojou postavou spokojná!

Speváčka Ewa Farna (24) sa tento týždeň objavila ako tajný hosť obľúbenej relácie TV JOJ Inkognito. V nej si spôsobila trapas, na ktorý zrejme tak skoro nezabudne.

Najdiskutovanejšou témou, ktorá sa týka speváčky Ewy Farnej je jednoznačne jej postava. Samotná speváčka sa počas svojho nedávneho účinkovania v šou Nikto nie je dokonalý priznala, že je so svojou postavou spokojná. „Keby som nebola, tak s tým niečo urobím. Aj keby som bola chudá, budú písať o mojom zovňajšku. Písali by o tom, čo mám na sebe, za koľko som to kúpila, či nie som moc chudá alebo som nepribrala. Každý má v médiách nálepku. Niekto je alkoholik, niekto workoholik. Ja mám tú, že mám boky a to je, myslím, že zlaté,“ prezradila.

Ewa Farna už zdá sa svoj boj s prebytočnými kilami vzdala. Tvrdí, že so svojou postavou je spokojná. Foto: tv joj

Nikto nie je dokonalý však nie je jediná relácia, v ktorej sa Ewa najnovšie objavila. Stala sa totiž aj tajným hosťom obľúbeného Inkognita. Ako to už býva zvykom, po skončení relácie na Facebookovom profile relácie pribudnú vždy spoločné fotografie s tajným hosťom a výnimkou nebola ani Ewa. Pomerne vtipný, aj keď pre Ewu mierne zahanbujúci moment nastal, keď sa odfotila so Zdenou Studenkovou a Zuzanou Šebovou. Ako je totiž dobre známe, Zuzka je tesne pred pôrodom. Na fotke to však vyzeralo, akoby boli tehotné dámy na fotke dve.. Veď napokon, posúďte sami.