FOTO Moderátorka Katka Brychtová totálne šokovala v Jasnej: Babička na snouborde!

Otvorenie lyžiarskej sezóny v Jasnej si nedalo ujsť viacero našich známych tvárí. Kto by si však myslel, že prišli iba žúrovať, je na veľkom omyle. Martin Nikodým s deťmi si užili Chopok na lyžiach a snoubordoch, Martin Šmahel sa tiež pochválil bezchybnou jazdou na doske, no rozhodne najväčším prekvapením bola snoubordistka Katka Brychtová!

Katarína Brychtová (50)

Katarína Brychtová šokovala, že už desať rokov sa venuje snoubordovaniu. Foto: Emil Vaško

Otvorenie sezóny v Jasnej si nedala ujsť ani Katarína Brychtová. „Bola som tu možno raz v živote, úplne som nadšená z toho, čo tu vybudovali. Pre mňa je to veľmi príjemné prekvapenie,“ prezradila nám nadšená Brychtová, ktorá šokujúco brázdila svahy na snouborde. „Babka Brychtová na snouborde, to mi všetci hovoria,“ smiala sa moderátorka, ktorá sa tomuto športu venuje desať rokov a doma má 2,5-ročného vnúčika Leona. „Milujem zimu a zimné športy, no kedysi som len lyžovala. So snoubordovaním som začala pred desiatimi rokmi, čo nie je skoro. Bola to katastrofa. Nešlo mi to, padala som, ale prekonala som to. Hovorila som si, načo to robím, ale prekonávanie a naučenie niečoho nového je super a teraz som rada, že som to prekonala a vydržala, lebo sa mi to vždy veľmi páčilo. Odkedy som začala snoubordovať, už som nelyžovala,“ prezradila Katka.

Martin Šmahel (35)

Martin Šmahel si Jasnú užil na snouborde. Foto: Emil Vaško

Fitnesák a bývalý manžel Miriam Kalisovej bol na svahu medzi prvými, hoci v piatok v obľúbenom podniku v Jasnej žúroval do neskorých hodín. Ani to ho však neodradilo od toho, aby bol medzi prvými rannými lyžiarmi, ktorí sa vyviezli až na Chopok. A keďže počasie vyšlo počas uplynulej soboty na jednotku, jazdu na snouborde si preto užil ešte viac. Musíme uznať, že mu to na kopci išlo naozaj bezchybne!

Martin Nikodým (46)

Moderátor Martin Nikodým sa do Jasnej vybral aj so svojimi deťmi Adamom a Emmou. Foto: Emil Vaško

Martin Nikodým prišiel na otvorenie sezóny do vychýreného lyžiarskeho strediska Jasná aj so svojimi dvoma deťmi - so synom Adamom (17) a s dcérou Emmou Leou (13). Známy moderátor už odmalička miluje tento šport a záľubu preniesol aj na svoje deti. „Adam jedného dňa vyhlásil, že sa chce naučiť snoubordovať, tak som ho dal do školy, a odvtedy sa k lyžiam nevrátil. Dcéra tiež skúšala snoubord, no napokon ostala pri lyžiach,“ prezradil nám Nikodým, ktorý sa v Jasnej na Bielej púti naučil lyžovať ako 4-ročné dieťa.