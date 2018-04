FOTO Miriam Kalisová odhalila svoju pravú tvár: Tak teraz vidíte, ako skutočne vyzerám bez mejkapu!

U markizáckej moderátorky Miriam Kalisovej (32) sme zvyknutí, že je na obrazovkách vždy dokonale upravená. Blondínke však nerobí problém chváliť sa zábermi zo súkromia, na ktorých nie je tip-top upravená. Jeden taký zverejnila aj teraz a dokonca hneď zrána ešte v posteli.

„Keď sa budíme do sna. Smer škôlka. Nech vám dnes ide všetko od ruky,“napísala Kalisová k fotografii, ktorou sa pochvália na sociálnej sieti. Na nej ešte leží v posteli krátko po prebudení, s ledva rozlepenými očami.

Napriek tomu sa však vyfotila a fotografiu zavesila na Instagram. Mnohé iné dámy by sa možno hanbili takýto záber zverejniť, no markizáčka do tejto kategórie rozhodne nepatrí. Fanúšikom takto úplne naturálna bez akéhokoľvek mejkapu zaželala krásne ránko.

Miriam Kalisová Foto: Instagram M. K.

FOTO KALISOVEJ BEZ ŠTIPKY MEJKAPU NÁJDETE V GALÉRII